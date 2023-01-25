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В России начался масштабный сбой в интернете. Задело Steam, PlayStation, App Store

В России начался масштабный сбой в интернете. Задело Steam, PlayStation, App Store
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Обновление. Как оказалось, проблема в сбое на стороне провайдера Akamai. Сейчас доступ в большинстве своём восстановили.

Утром 25 января пользователи из России заметили сбои в работе некоторых крупных западных сервисов, среди которых Steam, PlayStation Network, App Store, Epic Games Store и сайты вроде Microsoft, EA и других. Постепенно сбой увеличился в масштабах, затрагивая всё больше людей.

Отмечается, что больше остальных на проблемы жалуются абоненты «Мегафона», а у владельцев МТС и «Теле 2» меньше всего проблем. Впрочем, ситуация меняется постоянно, поэтому многое быстро может измениться.

С учётом характера сбоя речь явно не идёт о проблемах на стороне сервисов, поскольку с VPN и через других провайдеров они работают без проблем. Наиболее вероятный вариант — это случайная блокировка со стороны провайдеров или Роскомнадзора — подобное уже случалось, когда РКН пытался заблокировать «Телеграм».

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Заглавное фото: Sony

Источник: «Чемпионат»

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