Проводник в Windows 11 сделают современным

Microsoft вовсю работает над большим обновлением для файлового проводника в Windows 11. Апдейт улучшит его пользовательский интерфейс и функции. Издание Windows Central отмечает, что обновление будет включать в себя современный дизайн, соответствующий другим составляющим операционной системы, а также новые функции для более глубокой интеграции Microsoft 365 и OneDrive.

Первый макет обновления демонстрирует переработанный интерфейс File Explorer, обновлённое окно поиска и новую главную кнопку. Главная страница проводника также включает более глубокую интеграцию с Microsoft 365, отображая большие эскизы документов, включающие элементы, которые связаны с совещаниями, загрузками и комментариями коллег.

Макеты обновления файлового проводника в Windows 11 Фото: Windows Central

Изменения пользовательского интерфейса практически незаметны. В большей степени они соответствуют общему дизайн-документу Windows 11 — с закругленными кнопками и более удобными для сенсорного ввода элементами. Microsoft не меняла внешний вид и функциональный дизайн File Explorer со времен Windows 8.

Сообщается, что Microsoft также работает над новой галереей для File Explorer. Она будет включать более крупные превью фотографий. Также сообщается, что Microsoft разрабатывает для File Explorer новую систему тегов, которые помогут пользователям лучше сортировать файлы.

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Сама Microsoft пока никак не прокомментировала грядущее изменение дизайна в File Explorer для Windows 11.