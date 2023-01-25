Майнеры начали красить видеокарты для перепродажи. Но их можно распознать

Специалист по компьютерам Пауло Гомеш и техноблогер Искандер Соуза провели расследование, в результате которого выяснилось, что некоторые майнеры из Китая продают поддержанные видеокарты под видом новых.

Пауло и Искандер изучили некоторые предложения на рынке, и выяснили, что те, кто выдаёт подержанные видеоускорители за новые — майнеры. У их карт покрашены пожелтевшие чипы памяти, причём так, что их сложно отличить от новых. Все видеокарты получают жёлтый оттенок в результате активного использования и при высоких нагрузках, особенно во время майнинга.

Как определить, что видеокарта не новая и была в пользовании у майнеров

Помимо чипа памяти, желтизну обретают и остальные компоненты видеокарты. Специалисты настоятельно рекомендуют внимательнее изучать внешний вид и ни в коем случае не покупать такие карты, потому что с ними могут возникнуть проблемы.

Важно обращать внимание не только на желтизну, но и на модули памяти — их майнеры тоже перекрашивают и добавляют на чипы маркировку, чтобы они выглядели как оригинальные.

Примеры перекрашенных чипов и модулей на бывших в использовании видеокартах

Чипы

Фото: Iskandar Souza

Фото: Iskandar Souza

Модули

Фото: Iskandar Souza