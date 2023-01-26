Бывшие игроки Evil Geniuses вышли на зимний мэйджор по Dota 2 под новым тегом

После очередного игрового дня региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 в Северной Америке определились две лучшие команды сезона, которые получат право сыграть на глобальном турнире The Lima Major в Перу.

На данный момент Shopify Rebellion (прежний состав Evil Geniuses) и TSM (обновлённый вариант прошлого сезона с российским оффлейнером Ильясом kasane Гайнуллиным) идут без поражений. В последнем матче они разыграют между собой первое место в дивизионе.

Ещё три команды поведут борьбу за право остаться в высшем дивизионе Dota Pro Circuit на следующий сезон. Среди них состав Денди B8, который пока проиграл все пять матчей, но теперь проведёт очные встречи с другими аутсайдерами.

Фото: Liquipedia

Участие в The Lima Major 2023 примут лучшие команд региональных DPC-лиг. Турнир пройдёт на «Арене 1» в столице Перу с 22 февраля по 5 марта, призовой фонд составит $ 500 тыс.