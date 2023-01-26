Бывшие игроки Evil Geniuses вышли на зимний мэйджор по Dota 2 под новым тегом

После очередного игрового дня региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 в Северной Америке определились две лучшие команды сезона, которые получат право сыграть на глобальном турнире The Lima Major в Перу.
На данный момент Shopify Rebellion (прежний состав Evil Geniuses) и TSM (обновлённый вариант прошлого сезона с российским оффлейнером Ильясом kasane Гайнуллиным) идут без поражений. В последнем матче они разыграют между собой первое место в дивизионе.
Ещё три команды поведут борьбу за право остаться в высшем дивизионе Dota Pro Circuit на следующий сезон. Среди них состав Денди B8, который пока проиграл все пять матчей, но теперь проведёт очные встречи с другими аутсайдерами.
Фото: Liquipedia
Участие в The Lima Major 2023 примут лучшие команд региональных DPC-лиг. Турнир пройдёт на «Арене 1» в столице Перу с 22 февраля по 5 марта, призовой фонд составит $ 500 тыс.
- 26 января 2023
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
-
10:25
-
10:05
-
09:30
- 25 января 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:14
-
21:53
-
21:27
-
20:54
-
20:37
-
19:53
-
19:25
-
18:51
-
18:30
-
18:05
-
17:34
-
16:56
-
16:26
-
16:03
-
15:58
-
15:55