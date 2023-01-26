На полное прохождение Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» уйдёт больше 100 часов

На днях мировая пресса пообщалась с разработчиками Hogwarts Legacy, ролевой игры по «Гарри Поттеру». Помимо игровых сессий, журналисты смогли задать авторам вопросы о проекте, и одной из главных тем стала продолжительность. Ранее в Сеть утёк артбук Hogwarts Legacy, в котором сообщалось о 35 часах на основной сюжет и 70 часах на полное прохождение.

В разговоре с изданием ComicBook геймдиректор Алан Тью рассказал, что игра на самом деле ещё больше, чем геймеры могут себе представить. Разработчик недавно прошёл её на 100%, зная обо всех секретах — и на это ушло 80 часов. Так что у фанатов вселенной на полное прохождение может уйти даже больше 100 часов.

Продолжительность игры очень сильно зависит от игрока и от того, насколько он увлечён игрой или выполняет ли он побочные задания. Я могу описать это через собственную призму.



Я прошёл Hogwarts Legacy множество раз, и я знаю о ней практически всё. Недавно я проходил её на 100%, и даже с учётом всех моих знаний я потратил более 80 часов, чтобы постичь весь контент.

Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 10 февраля, а в апреле доберётся до PS4 и Xbox One. Летом игра также выйдет на Nintendo Switch.