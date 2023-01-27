Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

AMD признала, что флагманская RX 7900 XT чуть мощнее, но намного дороже 6950 XT

AMD признала, что флагманская RX 7900 XT чуть мощнее, но намного дороже 6950 XT
Комментарии

Недавно AMD рассказала о производительности видеокарт RX 7900 XT и всей линейки XTX.

Эксперты компании, основываясь на своих тестах, заявили, что в шести топовых играх при разрешении 1080p карта RX 7900 XT, которая стоит $ 899, производительнее более бюджетной RX 6950 XT ($ 699) лишь на 5%, и на 8% быстрее, чем RX 6800 XT ($ 579).

При этом RX 7900 XTX, которая стоит почти $ 1 тыс., работает быстрее RX 6950 XT и 6800 XT на 10% и 15% соответственно. Специалисты AMD также отметили, что видеокарты на архитектуре RDNA 3 — менее выгодные по соотношению мощности к стоимости.

Сравнительный анализ видеокарт AMD

Сравнительный анализ видеокарт AMD

Фото: AMD

При тестировании игр в 4K-разрешении RX 7900 XTX показала, что она работает гораздо лучше остальных моделей. А RX 7900 XT показала прирост FPS на 7% в сравнении с RX 6950 XT.

Средняя производительность в играх a 4K-разрешении

Средняя производительность в играх a 4K-разрешении

Фото: AMD

Многие эксперты, включая журналистов изданий VideoCardz и PC Gamer, заявили, что такой маркетинг AMD неудачен и может иметь негативные последствия.

Новость по теме
AMD представила мощные процессоры Ryzen 7000X3D — они станут «лучшим выбором для игр»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023