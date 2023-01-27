AMD признала, что флагманская RX 7900 XT чуть мощнее, но намного дороже 6950 XT

Недавно AMD рассказала о производительности видеокарт RX 7900 XT и всей линейки XTX.
Эксперты компании, основываясь на своих тестах, заявили, что в шести топовых играх при разрешении 1080p карта RX 7900 XT, которая стоит $ 899, производительнее более бюджетной RX 6950 XT ($ 699) лишь на 5%, и на 8% быстрее, чем RX 6800 XT ($ 579).
При этом RX 7900 XTX, которая стоит почти $ 1 тыс., работает быстрее RX 6950 XT и 6800 XT на 10% и 15% соответственно. Специалисты AMD также отметили, что видеокарты на архитектуре RDNA 3 — менее выгодные по соотношению мощности к стоимости.
Сравнительный анализ видеокарт AMD
Фото: AMD
При тестировании игр в 4K-разрешении RX 7900 XTX показала, что она работает гораздо лучше остальных моделей. А RX 7900 XT показала прирост FPS на 7% в сравнении с RX 6950 XT.
Средняя производительность в играх a 4K-разрешении
Фото: AMD
Многие эксперты, включая журналистов изданий VideoCardz и PC Gamer, заявили, что такой маркетинг AMD неудачен и может иметь негативные последствия.
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