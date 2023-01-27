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Funko выпустила фигурку Бэтмена и Супермена в одном герое

Funko выпустила фигурку Бэтмена и Супермена в одном герое
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Funko выпустила фигурку Композитного Супермена — это злодейский гибрид Бэтмена и Супермена с зелёной кожей. Персонаж дебютировал в комиксе World's Finest Comics в 1964 году — в этого антагониста превратился ныряльщик по имени Джозеф Мич. Статуэтку можно купить за $ 14 (1 тыс. рублей).

Благодаря несчастному случаю, странному даже по стандартам комиксов, Мич получил способности Легиона супергероев, которые позволили ему превратить своё тело в существо, состоящее из половинок Супермена и Бэтмена.

Композитный Супермен от Funko

Фото: Funko

Фото: Funko

Фото: Funko

Фото: Funko

Компания Funko открыла предзаказы на коллекционную виниловую фигурку Уэнсдей Аддамс из нашумевшего сериала «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли. Статуэтка поступит в продажу только в июне этого года, но её уже можно предзаказать за $ 12 (830 рублей). При этом специалисты уверяют, что весь тираж раскупят ещё до полноценного старта продаж.

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