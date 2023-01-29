Состав HellRaisers с Дахаком и Соло сыграет на первом мэйджоре сезона

Ростер HellRaisers по Dota 2 победил Darkside в матче региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 и обеспечил себе третье место по итогам сезона.
Этот результат позволил команде Алексея Solo Березина и Никиты Daxak Кузьмина выйти на глобальный турнир The Lima Major 2023, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта в столице Перу.
По итогам сезона из верхнего дивизиона вылетела Nemiga Gaming из Беларуси. Второй неудачник определится чуть позже: возможно, за право остаться в дивизионе три команды сыграют дополнительные матчи.
Фото: Liquipedia
Ранее на первый мэйджор сезона по Dota 2 пробились Team Spirit и BetBoom Team. Путёвки в Перу также обеспечили себе европейская Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым в роли керри и TSM из США, за которую выступает Ильяс kasane Гайнуллин.
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