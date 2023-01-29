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Состав HellRaisers с Дахаком и Соло сыграет на первом мэйджоре сезона

Состав HellRaisers с Дахаком и Соло сыграет на первом мэйджоре сезона
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Ростер HellRaisers по Dota 2 победил Darkside в матче региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 и обеспечил себе третье место по итогам сезона.

Этот результат позволил команде Алексея Solo Березина и Никиты Daxak Кузьмина выйти на глобальный турнир The Lima Major 2023, который пройдёт с 22 февраля по 5 марта в столице Перу.

По итогам сезона из верхнего дивизиона вылетела Nemiga Gaming из Беларуси. Второй неудачник определится чуть позже: возможно, за право остаться в дивизионе три команды сыграют дополнительные матчи.

Фото: Liquipedia

Ранее на первый мэйджор сезона по Dota 2 пробились Team Spirit и BetBoom Team. Путёвки в Перу также обеспечили себе европейская Gaimin Gladiators с Антоном dyrachyo Шкредовым в роли керри и TSM из США, за которую выступает Ильяс kasane Гайнуллин.

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