В основу второго сезона сериала The Last of Us ляжет сиквел игры

Уже известно, что HBO официально продлила сериал The Last of Us на второй сезон. Оказалось, что шоураннер проекта Крейг Мазин обдумывал концепцию второго сезона задолго до его официального продления. А соавтор и создатель оригинальной игровой серии Нил Дракманн подтвердил, что за основу продолжения он с коллегой взяли игру The Last of Us: Part 2.

Мазинг недавно заявил, что продолжение станет чем-то большим, чем ещё один телевизионный сезон. Он отметил, что второй сезон расскажет более масштабную, сложную и красивую историю.

The Last of Us: Part 2 — это нечто большее, чем ещё один телевизионный сезон.

Анна Торв, которая играет в сериале The Last of Us Тесс, призналась, что во время съёмок одной из сцен её по-настоящему напугали монстры-щелкуны.