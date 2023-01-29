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В основу второго сезона сериала The Last of Us ляжет сиквел игры

В основу второго сезона сериала The Last of Us ляжет сиквел игры
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Уже известно, что HBO официально продлила сериал The Last of Us на второй сезон. Оказалось, что шоураннер проекта Крейг Мазин обдумывал концепцию второго сезона задолго до его официального продления. А соавтор и создатель оригинальной игровой серии Нил Дракманн подтвердил, что за основу продолжения он с коллегой взяли игру The Last of Us: Part 2.

Мазинг недавно заявил, что продолжение станет чем-то большим, чем ещё один телевизионный сезон. Он отметил, что второй сезон расскажет более масштабную, сложную и красивую историю.

The Last of Us: Part 2 — это нечто большее, чем ещё один телевизионный сезон.

Анна Торв, которая играет в сериале The Last of Us Тесс, призналась, что во время съёмок одной из сцен её по-настоящему напугали монстры-щелкуны.

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