Не прошло и недели с выхода, а Forspoken уже продают со скидкой

Ролевой экшен Forspoken от Square Enix вышел 24 января на PS5 и ПК. Игру, мягко говоря, критики и пользователи приняли прохладно. Как оказалось, Amazon её уже продаёт со скидкой в 14% — за $60 (4300 рублей) вместо стандартных $70 (4900 рублей).
Фото: Amazon
При этом на остальных площадках на момент написания этой новости игру пока отдают по стандартной цене. Но велика вероятность, что цену снизят везде. По мнению многих игроков у Forspoken ужасный геймплей и техническая составляющая. Геймерам не понравилась боевая система, устаревшая графика, банальный сюжет и отталкивающая героиня, но саундтрек и паркур (ближе к концу сюжета) некоторые посчитали достойными.
Издание DSOGaming проанализировало ПК-версию провальной Forspoken, изданием которой занималась Square Enix. Если коротко, то в игре сделали худшую реализацию трассировки лучей, а оптимизация в целом оставляет желать лучшего.
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