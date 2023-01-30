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Вышел третий эпизод сериала The Last of Us

Вышел третий эпизод сериала The Last of Us
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На HBO Max состоялась премьера третьей серии сериала The Last of Us. Шоу уже можно посмотреть с субтитрами на русском языке, однако сервис HBO в России не работает, а «Амедиатека» сериал в стране не прокатывает.

Третий эпизод полностью посвятили Биллу — второстепенному персонажу и старому приятелю Джоэла, который обосновался в небольшом городке вместе со своим другом Фрэнком. В шоу лучше раскрыли Билла и показали героя с разных сторон, с каких на него нельзя было посмотреть в игре.

Ещё HBO опубликовала ролик о создании третьего эпизода. Из него можно узнать различные интересные детали и послушать шоураннера Крейга Мейзина. Снял третью серию Питер Хоар.

Четвёртая серия выйдет ровно через неделю — 6 февраля.

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