Умерла Лиза Лоринг — первая актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

Британская газета Daily Mail сообщила о смерти актрисы Лизы Лоринг. Именно она стала первой, кто сыграла Уэнсдей Аддамс на экранах. Лоринг скончалась в возрасте 64 лет, а о её смерти стало известно благодаря подруге актрисы Лоры Джейкобсон
Актриса воплотила образ Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс», который показывали с 1964 по 1966 годы. Также она сыграла персонажа в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» 1977 года. На кадре ниже можно увидеть Лоринг в роли Уэнсдей.
Фото: MGM Networks
Как отметила Джейкобсон, причиной смерти Лизы стал обширный инсульт. После него актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, но в итоге семья Лоринг приняла решение отключить женщину от него.
С большой грустью я сообщаю о смерти нашей подруги, Лизы Лоринг. Четыре для назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким кровяным давлением. Она была подключена к аппарату жизнеобеспечения три дня. Её семья приняла трудное решение отключить его.
В отличие от будущих актрис, которые сыграли Уэнсдей более мрачной, героиня в исполнении Лоринг получилась доброй девочкой, но со своими странностями.
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