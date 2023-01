HBO показала трейлер четвёртого эпизода сериала The Last of Us

Сегодня состоялась премьера третьей серии шоу The Last of Us. По сложившейся традиции HBO опубликовала трейлер следующего эпизода сериала. Он, кстати, выйдет ровно через неделю — 6 февраля.

В игре после посещения городка Билла главные герои отправились в Питтсбург и наткнулись на бандитов. Судя по ролику, в сериале всё будет точно так же. Элли и Джоэлу предстоит сразиться с бандитами и выжить. Ещё покажут моменты с отдыхом персонажей и посиделками у костра — в игре такого не было.

The Last of Us — адаптация одноимённой игры, разработанной Naughty Dog. Шоу получает наивысшие оценки от аудитории и критиков. Особенно хвалят актёрский состав и детали, которыми обросла вселенная с выходом сериала.

К сожалению, официально шоу в России не показывают.