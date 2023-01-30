Исследование: больше 60% игроков готовы платить больше за улучшение экологии
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Альянс Playing for the Planet провёл исследование и выяснил, как игроки относятся к тому, что в проектах могут появиться различные экологические темы. В опросе приняло участие более 389 тыс. игроков. Голосование проводилось с марта по октябрь 2022 года.
Так, выяснилось, что 61,1% игроков были бы мотивированы платить за экологический контент в играх, если бы это влияло на получаемый опыт. Более 35,4% геймеров хотели бы видеть экологический контент, а 13,5% респондентов ответили отрицательно.
Около 52,9% респондентов признали, что экологические проблемы влияют на них сейчас, а 26,4% заявили, что это повлияет на них в течение жизни. Более 78,6% игроков подчеркнули, что игры могут помочь узнать больше об окружающей среде.
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