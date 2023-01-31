Adobe разрешила скачивать свои программы в России

Сразу несколько СМИ сообщили, что американская компания Adobe разрешила россиянам скачивать свои программы с официального сайта. Раньше такой возможности не было, сайт приходилось открывать только с включённым VPN.
На сайте можно без особых проблем скачать Photoshop, Premier, Acrobat и другой софт компании. Несмотря на то, что доступ к сайту в России вернули, оформить платную подписку нельзя. При попытке это сделать вы увидите ошибку о том, что деятельность в регионе временно приостановлена. Однако, если вы уже были клиентом Adobe с действующей подпиской, то продлить её вы сможете.
С чем связано возобновление доступа к сайту, неизвестно. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что это может быть связано с тем, что под ограничения попадали офисы зарубежных компаний, которые работали в России. Об этом он рассказал «Известиям».
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