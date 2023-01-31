Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» получит продолжение

Кто бы мог подумать, но бюджетный хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» уже точно получит вторую часть. Об этом заявили создатели ленты в социальных сетях и опубликовали первый постер сиквела.

На нём можно увидеть цифру два и пару надписей. Одна из них гласит: «Друзья соберутся, чтобы отомстить». А в социальных сетях анонс сопроводили фразой: «Больше крови. Больше мёда».

Фото: Loonafilm

Сюжет первой части расскажет о том, как компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Их отдых прерывают кровожадные Винни и Пятачок, которые разочаровались предательством Кристофера Робина и возненавидели людей.

«Винни-Пух: Кровь и мёд» выйдет официально в кинотеатрах России с 16 февраля — на следующей день после мировой премьеры.