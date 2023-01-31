В России резко подешевели игровые ноутбуки

Дефицит ноутбуков в России к началу этого года не просто преодолен — на рынке возник переизбыток этих гаджетов. Налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из Китая привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ритейлеров.
Так, семейство MSI Plus с начала октября 2022-о подешевело примерно на 24% — средняя цена линейки составляет чуть менее 104 тыс. рублей. Лэптоп Huawei MateBook B3-520 — на 30% (до 60 тыс. рублей). Стоимость одной из моделей Huawei серии D15 c начала декабря прошлого года снизилась в среднем на 15%.
Как отметил руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко, наибольшее снижение цен коснулось игровых ноутбуков. Именно дорогими моделями и запасались отечественные ритейлеры в конце прошлого года, из-за чего и возник переизбыток устройств.
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