FIFA 23 должна стать самой успешной FIFA
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Недавно генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон во время телефонной конференции рассказал, что FIFA 23 на пути к тому, чтобы стать самой крупной игрой франшизы.
Как отметил Уилсон, проект на старте показал ошеломительные результаты, но мало кто ожидал, что игра и дальше будет удивлять своими показателями. Так, только в Северной Америке продажи FIFA 23 выросли на 50% в годовом исчислении.
EA также заявила, что FIFA 23 продемонстрировала рекордную вовлечённость геймеров в третьем квартале 2022 года, который закончился 31 декабря.
FIFA 23 — футбольный симулятор, вышедший в конце 2022 года. Проект получил положительные отзывы как от аудитории, так и от критиков. FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.
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