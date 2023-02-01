Официально: в феврале в PS Plus дарят ремейк «Мафии» и ещё три игры

Sony раскрыла список бесплатных игр базовой подписки PS Plus Essential для PS4 и PS5. В этот раз игрокам подарят сразу четыре проекта.

Mafia Definitive Edition (PS4) — осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам.

(PS4) — осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам. Evil Dead: The Game (PS4 и PS5) — кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году.

(PS4 и PS5) — кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году. OlliOlli World (PS4 и PS5) — красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем.

(PS4 и PS5) — красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем. Destiny 2: Beyond Light (PS4 и PS5) — дополнение для бесплатного шутера Destiny 2.

Все четыре проекта можно будет забрать с 7 февраля по 6 марта. Сейчас в сервисе раздают Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2.