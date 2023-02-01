Официально: в феврале в PS Plus дарят ремейк «Мафии» и ещё три игры
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Sony раскрыла список бесплатных игр базовой подписки PS Plus Essential для PS4 и PS5. В этот раз игрокам подарят сразу четыре проекта.
- Mafia Definitive Edition (PS4) — осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам.
- Evil Dead: The Game (PS4 и PS5) — кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году.
- OlliOlli World (PS4 и PS5) — красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем.
- Destiny 2: Beyond Light (PS4 и PS5) — дополнение для бесплатного шутера Destiny 2.
Все четыре проекта можно будет забрать с 7 февраля по 6 марта. Сейчас в сервисе раздают Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2.
Новость по темеSony закроет сервис PS Plus Collection с 18 бесплатными играми
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