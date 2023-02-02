Фото: звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега в свежей фотосессии для adidas

На днях звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала новым лицом adidas. Сегодня компания поделилась кадрами из фотосессии, на которой Дженна с коллегами моделями демонстрирует эстетику одежды знаменитого бренда.

На этих фотографиях актриса одета в adidas Sportswear — классическую спортивную одежду — олимпийки, костюмы и кроссовки.

Дженна Ортега в фотосессии для adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

Фото: adidas

Представители компании отметили, что их и актрису объединяет общее стремление развивать культуру нового поколения. Ортега стала лицом абсолютно нового бренда корпорации. Подробности коллаборации топ-менеджеры раскроют позже в этом году.

Недавно в возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг. Она стала первой исполнительницей роли Уэнсдей Аддамс в истории кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега в своих соцсетях опубликовала две фотографии Лизы в образе героини, написав, что смерть коллеги полностью её опустошила, но она очень ей благодарна.