Звезда сериала The Last of Us Ник Офферман забросил игры 25 лет назад

Ник Офферман, который блестяще сыграл Билла в третьем эпизоде сериала The Last of Us, признался, что не играл в оригинальную игру. По его словам, он опасался получить от неё удовольствие. Об этом он рассказал знаменитому ведущему и продюсеру Джимми Киммелу.

Ник отметил, что он не запускал видеоигры целых 25 лет. А последнее пройденное им приключение — Banjo-Kazooie от знаменитой студии Rare. Он прошёл её за две недели. Актёр заявил, что если бы он увлекался играми, учитывая, что они стали гораздо качественнее и сильнее погружают, то он проводил бы за ними всё своё время. Но тогда он не ходил бы на прослушивания в фильмы и сериалы.

The Last of Us для HBO явно стал очень важным сериалом, поскольку зрительский интерес к шоу только увеличивается. Свежие данные по премьере третьей серии показали ещё один рост — в воскресенье эпизод на HBO и HBO Max включили 6,4 млн домохозяйств. Это на 12% больше результатов второй серии.

Следующий эпизод The Last of Us выйдет 6 февраля. А премьера финала состоится 12 марта. HBO уже продлила шоу на второй сезон.