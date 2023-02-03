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Создатель Psychonauts Тим Шейфер получит престижнейшую награду за вклад в индустрию

Создатель Psychonauts Тим Шейфер получит престижнейшую награду за вклад в индустрию
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Издание IGN сообщило, что разработчика игр Тима Шейфера включат в Зал славы Академии интерактивных искусств и наук. Это случится во время D.I.C.E. Awards 2023 в конце февраля. Ранее туда вошли глава Bethesda Тодд Говард, геймдизайнер Хидео Кодзима и создатель Mortal Kombat Эд Бун.

Шейфер трудится в игровой индустрии более 30 лет. Карьера Тима началась в LucasArts в 1989 году в качестве программиста, работавшего над Indiana Jones and the last Crusade и Maniac Mansion. Также он работал над Monkey Island вместе с Роном Гилбертом.

После работы в LucasArts Шейфер основал собственную студию Double Fine Productions, которая получила известность благодаря двум частям Psychonauts и другим проектам. Psychonauts 2, к слову, вышла в 2021 году.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Из личного архива Тима Шейфера

Источник: «Чемпионат»

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