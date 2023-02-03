Нейросети сняли свой сериал и круглосуточно показывают его на Twitch

Авторы нейросети Dall-E и чат-бота ChatGPT запустили на стриминговой площадке Twitch трансляцию шоу Nothing, Forever — его создаёт искуственный интеллект в прямом эфире.

Как говорят сами авторы, передача напоминает ситкомы прошлых лет. События в шоу никак не связаны между собой и генерируются прямо по ходу стрима, а затем отрисовываются и озвучиваются.

Планируется, что трансляция будет идти бесконечно (из-за ограничений Twitch каждые 48 часов стрим перезапускается), а контент никогда не будет повторяться.

В среднем за Nothing, Forever наблюдают около 8 тыс. зрителей, за несколько дней на канал подписались почти 100 000 человек. Если не считать перезапуска, на момент публикации шоу продолжается более 104 часов.