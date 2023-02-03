Нейросети сняли свой сериал и круглосуточно показывают его на Twitch
Поделиться
Авторы нейросети Dall-E и чат-бота ChatGPT запустили на стриминговой площадке Twitch трансляцию шоу Nothing, Forever — его создаёт искуственный интеллект в прямом эфире.
Как говорят сами авторы, передача напоминает ситкомы прошлых лет. События в шоу никак не связаны между собой и генерируются прямо по ходу стрима, а затем отрисовываются и озвучиваются.
Планируется, что трансляция будет идти бесконечно (из-за ограничений Twitch каждые 48 часов стрим перезапускается), а контент никогда не будет повторяться.
В среднем за Nothing, Forever наблюдают около 8 тыс. зрителей, за несколько дней на канал подписались почти 100 000 человек. Если не считать перезапуска, на момент публикации шоу продолжается более 104 часов.
Комментарии
- 3 февраля 2023
-
17:20
-
17:04
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
15:15
-
15:08
-
14:35
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
13:18
-
13:14
-
13:10
-
13:01
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
11:30
-
11:10
-
10:37
-
10:07
-
09:33
- 2 февраля 2023
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:52
-
20:22
-
20:13
-
20:01
-
19:43
-
19:15
Партнерский контент