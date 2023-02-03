Сильвестр Сталлоне и его семья снимутся в реалити-шоу о жизни актёра

Paramount готовит реалити-шоу о жизни Сильвестра Сталлоне и его семьи, оно называется «Семья Сталлоне». Авторы проекта вдохновились хитовыми документальными сериалами «Осборны» и «Семейство Кардашьян».

«Семья Сталлоне» будет состоять из восьми эпизодов, а главные роли исполнят сам Сильвестр, его жена Дженнифер Флавин Сталлоне и их дочери — София, Сикстина и Скарлет. Премьера намечена на грядущую весну на потоковом сервисе Paramount+. Это уже второй большой совместный проект «Слая» и Paramount для онлайн-кинотеатра — первым стал популярный сериал «Король Талсы».

Трейлер «Семьи Сталлоне» впервые покажут на грядущем Супербоуле 12 февраля — в рамках большого рекламного блока от Paramount. Его тизер уже доступен в сети.

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter Сталлоне сказал, что его желание проводить больше времени со своими детьми — это одна из причин, почему он согласился начать работу над «Семьёй Сталлоне».