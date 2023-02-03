Для ремейка Dead Space анонсировали русскую озвучку от профессиональных актёров

Творческая группа Mechanics VoiceOver объявила о работе над неофициальной русской локализацией ремейка Dead Space. Авторы планируют перевести и озвучить новинку: бюджет команда расценивает в 350 тыс. рублей. Для озвучивания игры Mechanics VoiceOver хотят привлечь Петра Гланца, Рамилю Искандер и Нону Виноградову — все трое участвовали в озвучке оригинального проекта 2008 года, а также во многих других проектах.
Первое демо будущей озвучки авторы планируют показать в марте, а выпустить текстовый перевод уже в апреле. Если всё пойдёт по плану, то русский дубляж для ремейка Dead Space выйдет этим летом — точные сроки пока неизвестны.
Помимо хоррора от Electronic Arts, сотрудники Mechanics VoiceOver также трудятся над озвучкой The Callisto Protocol. Команда собрала уже больше половины от нужной суммы.
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