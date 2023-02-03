Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для ремейка Dead Space анонсировали русскую озвучку от профессиональных актёров

Для ремейка Dead Space анонсировали русскую озвучку от профессиональных актёров
Комментарии

Творческая группа Mechanics VoiceOver объявила о работе над неофициальной русской локализацией ремейка Dead Space. Авторы планируют перевести и озвучить новинку: бюджет команда расценивает в 350 тыс. рублей. Для озвучивания игры Mechanics VoiceOver хотят привлечь Петра Гланца, Рамилю Искандер и Нону Виноградову — все трое участвовали в озвучке оригинального проекта 2008 года, а также во многих других проектах.

Первое демо будущей озвучки авторы планируют показать в марте, а выпустить текстовый перевод уже в апреле. Если всё пойдёт по плану, то русский дубляж для ремейка Dead Space выйдет этим летом — точные сроки пока неизвестны.

Помимо хоррора от Electronic Arts, сотрудники Mechanics VoiceOver также трудятся над озвучкой The Callisto Protocol. Команда собрала уже больше половины от нужной суммы.

Новость по теме
Вышел ролик с русской озвучкой The Callisto Protocol от Сыендука и Геральта из «Ведьмака»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023