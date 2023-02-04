Team Spirit вышла в групповой этап IEM Katowice 2023 по CS:GO

Российская команда Team Spirit по CS:GO победила Sprout из Дании в матче предварительного этапа Intel Extreme Masters Katowice 2023. Матч завершился со счётом 2:1 (16:4, 6:16, 16:10).

Успех в этой встрече позволил «драконам» пройти в основную стадию глобального чемпионата. Того же результата добились американская Complexity, европейская Fnatic и IHC Esports из Монголии.

Фото: Liquipedia

Таким образом, в групповом этапе сыграют все четыре русскоязычные команды. NAVI и Cloud9 уже сегодня, 4 февраля, в 14:30 по московскому времени сразятся друг против друга, а соперники Outsiders (Virtus.pro) и Team Spirit определятся позже.

Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по CS:GO. Призовой фонд чемпионата в Польше составляет $ 1 млн.