Team Spirit вышла в групповой этап IEM Katowice 2023 по CS:GO

Российская команда Team Spirit по CS:GO победила Sprout из Дании в матче предварительного этапа Intel Extreme Masters Katowice 2023. Матч завершился со счётом 2:1 (16:4, 6:16, 16:10).
Успех в этой встрече позволил «драконам» пройти в основную стадию глобального чемпионата. Того же результата добились американская Complexity, европейская Fnatic и IHC Esports из Монголии.
Фото: Liquipedia
Таким образом, в групповом этапе сыграют все четыре русскоязычные команды. NAVI и Cloud9 уже сегодня, 4 февраля, в 14:30 по московскому времени сразятся друг против друга, а соперники Outsiders (Virtus.pro) и Team Spirit определятся позже.
Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по CS:GO. Призовой фонд чемпионата в Польше составляет $ 1 млн.
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