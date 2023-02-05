Star Wars Jedi: Survivor исправит проблему Fallen Order. В игре будет быстрое перемещение

В Star Wars Jedi: Survivor, помимо ездовых животных, будет полноценная функция быстрого перемещения. Об этом рассказал геймдиректор приключения Стиг Асмуссен.

В игре будут как ездовые существа, так и быстрые путешествия, чтобы помочь игрокам быстро добраться из точки «А» в точку «Б» и обратно в точку «А». А ездовые животные помогут исследовать то, что между этими точками.

Авторы Star Wars Jedi: Survivor обещали выпустить игру 17 марта, но недавно они объявили о переносе премьеры более чем на месяц — на 28 апреля. Приключение станет доступно только на ПК, PS5 и Xbox Series.

Актёр Камерон Монахэн в Star Wars Jedi: Survivor вновь возьмёт на себя роль одного из последних джедаев, Кэла Кестиса. В интервью изданию Game Informer артист заявил, что очень хочет, чтобы новое приключение понравилось не только фанатам вселенной «Звёздные войны», но и тем, кто не интересуется культовым миром Джорджа Лукаса.