Star Wars Jedi: Survivor исправит проблему Fallen Order. В игре будет быстрое перемещение
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В Star Wars Jedi: Survivor, помимо ездовых животных, будет полноценная функция быстрого перемещения. Об этом рассказал геймдиректор приключения Стиг Асмуссен.
В игре будут как ездовые существа, так и быстрые путешествия, чтобы помочь игрокам быстро добраться из точки «А» в точку «Б» и обратно в точку «А». А ездовые животные помогут исследовать то, что между этими точками.
Авторы Star Wars Jedi: Survivor обещали выпустить игру 17 марта, но недавно они объявили о переносе премьеры более чем на месяц — на 28 апреля. Приключение станет доступно только на ПК, PS5 и Xbox Series.
Актёр Камерон Монахэн в Star Wars Jedi: Survivor вновь возьмёт на себя роль одного из последних джедаев, Кэла Кестиса. В интервью изданию Game Informer артист заявил, что очень хочет, чтобы новое приключение понравилось не только фанатам вселенной «Звёздные войны», но и тем, кто не интересуется культовым миром Джорджа Лукаса.
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