Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh дадут попробовать до релиза

Team Ninja анонсировала в «Твиттере» демоверсию своего нового экшена Wo Long: Fallen Dynasty. Демо станет доступно 24 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и на ПК.

Весь сохранённый прогресс в демо можно будет перенести в релизную версию экшена. Те, кто полностью пройдёт демо, получат в оригинальной игре «Шлем крадущегося дракона».

Фото: Team Ninja

В январе издание IGN опубликовало свежий геймплей Wo Long: Fallen Dynasty. В видеофрагменте можно увидеть сражение с одним из боссов — существом по имени Аойе. Недруг напоминает быка с щупальцами. Он довольно агрессивный и постоянно атакует игрока. Для битвы с ним придётся приноровиться и активнее уворачиваться от атак.

Новость по теме В свежем геймплее Wo Long: Fallen Dynasty показали битву с большим боссом

Wo Long: Fallen Dynasty — экшен о китайской мифологии. В игре, как и в Dark Souls, не будет выбора сложности, а сама она будет достаточно хардкорной. Его премьера намечена на 3 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза тайтл появится в сервисе Game Pass.