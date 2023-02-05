Самый популярный блогер PewDiePie скоро станет отцом
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Знаменитый шведский видеоблогер и стример PewDiePie (настоящее имя Феликс Арвид Ульф Чельберг) и его жена Марция Чельберг ждут первенца. Пара узнала о пополнении в семье ещё в ноябре прошлого года, но блогер решил объявить об этом всему миру сегодня. Получается, что ребёнок должен родиться примерно в августе этого года.
Феликс и Марция встречались долгое время, а в 2019 году пара узаконила свои отношения. Сейчас будущие родители живут в Японии.
В ноябре прошлого года MrBeast обогнал PewDiePie и стал самым популярным блогером на YouTube. Теперь MrBeast самый популярный одиночный блогер в мире — лидерство по общему количеству подписчиков всё ещё удерживает индийский лейбл T-Series. У него 229 млн подписчиков.
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