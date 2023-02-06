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Харрисон Форд объяснил, почему вернулся к своей роли в «Индиане Джонсе 5»

Харрисон Форд объяснил, почему вернулся к своей роли в «Индиане Джонсе 5»
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В разговоре с изданием Variety Харрисон Форд подтвердил, что грядущий «Индиана Джонс 5» станет финальным аккордом для его персонажа. 80-летний актёр заявил, что хотел поставить точку в истории культового героя, так что в пятом фильме зрители увидят закат карьеры знаменитого археолога.

Я всегда хотел вернуться и закончить эту историю, чтобы увидеть конец его карьеры. Это мой последний фильм в роли Индианы.

События «Индианы Джонса 5» расскажут об уже пожилом герое, который хотел завязать с приключениями. Однако они вновь находят его в самый неожиданный момент. Вместе с Харрисоном Фордом в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас (фильмы о Зорро, «Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»).

Премьера «Индианы Джонса и циферблата судьбы» состоится 30 июня 2023 года. По данным инсайдеров, после этого Disney планирует продолжить франшизу уже без Харрисона Форда.

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