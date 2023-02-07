«Напоминает «Звёздные войны». Первые впечатления критиков от «Человека-муравья 3»

Сегодня утром критики, посмотревшие «Человека-муравья 3», поделились своими первыми впечатлениями от просмотра картины. Это не полноценные рецензии, а выжимки с личным мнением.
Судя по первым отзывам, фильм в основном понравился критикам. Многие отметили, что пятая фаза киновселенной Marvel начнётся более чем отлично. Сильно хвалят Канга Завоевателя, которого сыграл Джонатан Мейджорс. Его называют интересным персонажем и великим злодеем, однако пока трудно оценить, какую угрозу он представляет. Его планы называли слишком абстрактными.
Под критику попало то, что создатели ленты хотели впихнуть в один фильм слишком много. Для некоторых показалось, что в фильме слишком много сложных разговоров про мультивселенную, которую могут сбить с толку новичков. А ещё ленту сравнивают со «Звёздными войнами».
Мнения критиков из разных изданий
Канг только что дал киновселенной Marvel бодрый пинок под зад, в котором она так нуждалась.
Пятая фаза началась! Новый «Человек-муравей» похож на психоделические американские горки, полные пугающих и веселых странностей, а ещё тут есть угрожающий Канг. По духу сильно напоминает «Звёздные войны».
В фильме слишком много всего происходит — сложно эмоционально привязаться к чему-либо из-за этого. Канг в исполнении Джонатана Мейджорса — харизматичный злодей с прекрасной внешностью, но угроза, которую он представляет, слишком абстрактна.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» был не самым интересным фильмом киновселенной, который я видел. Разочарован тем, что именно так начинается пятая фаза, но с точки зрения повествования это действительно знаменует собой начало мультивселенной, которая можно развиваться как угодно.
Критики подтвердили, что у картины две сцены после титров. Первая — после коротких титров, а вторую можно посмотреть после длинных.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет в прокат 17 февраля, но не в России.
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