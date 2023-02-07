Atomic Heart уже можно загрузить для Xbox

Ровно за две недели до релиза у владельцев Xbox началась предварительная загрузка Atomic Heart. Игру можно загрузить на Xbox One и Xbox Series. Об этом сообщил пользователь DTF Георгий Георгиев и другие пользователи сети.
Версия игры для Xbox Series весит 78, 66 ГБ, а на Xbox One размер игры составляет 41, 68 ГБ. Напомним, что официального релиза шутера на консолях в России не будет. Зарубежным издателем проекта выступает Focus Entertainment.
Фото: Georgy Georgiev
На ПК игра будет распространяться только через VK Play. Купить Atomic Heart через площадку можно без проблем даже в России.
Atomic Heart — шутер, который развернётся в альтернативной версии СССР. Игрокам предстоит дать отпор злобным роботам и спасти страну.
Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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