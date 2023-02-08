Новое противомикробное соединение назвали в честь Киану Ривза

Учёные смогли выделить из бактерии Pseudomonas эффективное противомикробное соединение. Они решили назвать его кианумицином — в честь знаменитого актёра Киану Ривза.
Кианумицин — это новый пестицид, который эффективно борется с различными грибками. Лучше всего он уничтожает серую гниль, которая считается одной из самых распространённых болезней среди растений. Из-за неё портятся виноград, томаты и другие полезные фрукты и овощи.
Вещество смогли выделить сотрудники немецкого Института исследований натуральных продуктов и биологии инфекций Лейбница. Кианумицины относятся к нерибосомным липопептидам с мылоподобными свойствами. Так называют вещества, которые синтезируются с бактериями, грибами и другими подобными микроорганизмами.
Кианумицины — экологически чистые, поэтому в будущем они могут заменить химические пестициды. Они полностью безопасны для людей и растений.
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