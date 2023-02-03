Киану Ривз подал в суд на жителя Лос-Анджелеса. Он неоднократно вторгался в дом актёра

В начале февраля Киану Ривз подал в суд на 38-летнего жителя Лос-Анджелеса. Отмечается, что актёр был вынужден сделать это после того, как неизвестный мужчина как минимум шесть раз появлялся на территории дома артиста в Лос-Анджелесе, угрожал ему и преследовал его.
Первое появление злоумышленника произошло в ноябре — он попытался проникнуть в дом актёра, после чего его нашли спящим на заднем дворе. Уже на следующий день мужчина оставил у входа рюкзак с набором для анализа ДНК и запиской о том, что Киану как-то связан с ним генетически. После этого он вновь появлялся на территории собственности актёра без разрешения.
По данным THR, у обвиняемого нет определённого места жительства, а в соцсетях он называет себя неким Джаспером Китом Ривзом. У него богатая история с правоохранительными органами: он неоднократно судим за воровство, проникновение со взломом и другие нарушения закона.
Полиция Лос-Анджелеса тем временем завела новое уголовное дело против мужчины. Киану посоветовали добиться полного запрета на приближение к самому себе — сейчас в отношении злоумышленника действует лишь временный запрет.
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