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Marvel раскрыла завязку сюжета «Стражей Галактики 3»

Marvel раскрыла завязку сюжета «Стражей Галактики 3»
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Marvel Studios опубликовала синопсис фильма «Стражи Галактики 3». Судя по нему, боевой енот Ракета, которого озвучивает Брэдли Купер, окажется в центре всей истории.

Наша любимая банда неудачников начинает жить на космической научной станции Знамогде, но вскоре их жизни переворачивают с ног на голову отголоски бурного прошлого Ракеты.

Питер Квилл, всё ещё не оправившийся от потери Гаморы, должен сплотить свою команду, чтобы успешно выполнить опасную миссию по спасению жизни Ракеты — миссию, которая в случае провала может привести к концу Стражей, какими мы их знаем.

Третью часть, как и первые две ленты, поставил нынешний глава киновселенной DC Джеймс Ганн. Он изначально задумывал киноверсию «Стражей Галактики» как трилогию. Премьера третьей части состоится в 5 мая, однако в России фильм официально не покажут.

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