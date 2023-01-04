Дэйв Батиста: «Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для Дракса

Дэйв Батиста, наиболее известный по роли Дракса в «Стражах Галактики», дал обширное интервью изданию GQ. В нём актёр заявил, что он благодарен Marvel, однако их общему пути скоро придёт конец. Актёр вновь исполнит роль Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики 3», а затем он отправится покорять новые вершины.
При этом Батиста не хочет, чтобы персонаж стал его наследием в кино. Актёр хочет играть куда более драматичные роли в будущем и не желает, чтобы его запомнили по исполнению глуповатого героя.
Я так благодарен Драксу. Я люблю его. Но я чувствую облегчение, что всё кончено. Играть эту роль было тяжело и местами неприятно. Долгие процессы наложения грима подкосили меня.
И я даже не знаю, хочу ли я, чтобы Дракс стал моим наследием — это глуповатый персонаж, а я хочу играть драматичных героев.
В пример более драматичных ролей актёр привёл недавние «Достать ножи 2», а совсем скоро должна состояться премьера «Дюны 2», в котором актёр перевоплотился в Глоссу Раббана.
«Стражи Галактики 3» станут последней главой не только для Дэйва Батисты, но и для остальной части команды. Возможно, кто-то из персонажей всё же продолжит своё выступление в киновселенной Marvel — об этом мы узнаем уже 3 мая.
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