Диктор The International по Dota 2 раскрыл время и место проведения следующего турнира
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Актёр озвучки и официальный голос The International Джон Патрик Лоури случайно раскрыл место и примерные даты проведения следующего чемпионата мира по Dota 2.
В своих соцсетях диктор турнира рассказал, что намерен полететь в Перу на первый мэйджор сезона, и сообщил первую информацию о The International 2023. Судя по всему, актёр был не в курсе, что анонс ещё не состоялся.
Элен и я полетим в Лиму в конце февраля, чтобы принять участие в первом мэйджоре в истории Южной Америки. Это первый из серии турниров, где лучшие команды будут сражаться за попадание в Сиэтл на The International в этом октябре.
Позже Лоури изменил текст сообщения так, что из него пропало упоминание The International.
Джон Патрик Лоури озвучил сразу семь персонажей в Dota 2 — Ancient Apparition, Dark Seer, Doom, Earthshaker, Pudge, Shadow Fiend и Storm Spirit. Он также работал диктором на нескольких The International, объявляя команды перед выходом на стадион.
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