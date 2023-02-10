Педро Паскаль, Кэти Сакхофф и Грогу — на свежем постере третьего сезона «Мандалорца»

Обложку нового номера журнала Empire украсили центральные персонажи третьего сезона сериала «Мандалорец» — сам Мандалорец, малыш Йода и Бо-Катан Крайз. Что примечательно, на изображении герой Педро Паскаля держит шлем в руках. Ранее он снимал его, но делал это в крайне редких случаях.
Обложка журнала Empire, посвящённая сериалу «Мандалорец»
Фото: Empire
Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ c 1 марта 2023 года. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но планы по неизвестным причинам решили немного сместить.
В новом сезоне главный герой сразу окажется с Грогу — после финала второго сезона они воссоединились в мини-сериале «Книги Бобы Фетта», где как раз успели показать затравку для грядущих серий «Мандалорца». Герой опорочил своё кредо и отправится на родную планету, чтобы искупить вину.
«Мандалорец» — на текущий момент главный сериал Disney+, который уже добрался до третьего сезона. Проект сумел стать настолько успешным, что запустил множество ответвлений — наиболее интересным из них стала «Асока», премьера которой ожидается в 2023–2024 году.
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