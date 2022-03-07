Warner Bros. начала работу над продолжением фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом

Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Warner Bros. запустила производство продолжения фильма «Я — легенда». В сиквел вернётся Уилл Смит, вместе с ним также заявлен Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»). Сценарий напишет Акива Голдсман, работавший над оригинальной картиной.

Deadline отмечает, что все соглашения уже подписаны, однако за проектом всё ещё не закреплен постановщик. Возможно, в продолжении вернётся и Френсис Лоуренс — режиссёр оригинального фильма.

События «Я — легенда» разворачиваются в Нью-Йорке после пандемии неизвестного вируса, который превратил большую часть населения земля в опасных зомби. Единственный уцелевший в городе — доктор Роберт Невилл — обладает иммунитетом. Он выживает вместе со своей собакой, совершает дневные вылазки в город и пытается изобрести вакцину от вируса.

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