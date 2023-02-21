В Forza Horizon 5 сыграли более 28 млн человек
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Как обратил внимание немецкий блогер под ником Klobrille, недавно гоночная аркада Forza Horizon 5 преодолела отметку в 28 млн игроков. Такой вывод автор сделал на основе внутриигрового счётчика, показывающего статистику пользователей.
Фото: Twitter
Такой невероятный результат Horizon 5 смогла показать спустя год и три месяца после релиза в ноябре 2021-го. В последний раз подобную статистику подводили прошлым летом: ещё полгода назад общая пользовательская база едва превышала 20 млн человек.
При этом всё ещё неясно, сколько геймеров купили игру, а сколько — поиграли по подписке Game Pass, в которой гонка доступна с момента выхода. Microsoft попросту не делится подобной статистикой. Сама Forza Horizon 5 доступна на ПК и консолях Xbox.
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