HellRaisers и BetBoom Team начали выступление на мейджоре по Dota 2 в Перу с поражений

Обе российские команды уступили в дебютных встречах группы B на Lima Major 2023 по Dota 2.

BetBoom Team оказалась слабее североамериканской Shopify Rebellion, а HellRaisers не смогла ничего противопоставить Team Liquid — обе встречи завершились с результатом 0:2.

Свой матч также проиграла филиппинская Geek Slate, уступив Entity Gaming. В последней встрече Team Aster и beastcoast сыграли вничью.

Положение команд в группе B Фото: Liquipedia

Групповой этап The Lima Major 2023 проходит с 22 до 26 февраля. В верхнюю сетку плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой подгруппы, ещё по две сыграют в нижней сетке.

Lima Major — главный чемпионат зимы по по Dota 2. Призёры региональных лиг разыгрывают $ 500 тыс. и 1 900 очков рейтинга Dota Pro Circuit 2023.