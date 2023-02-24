«Мандалорец» не закончится на четвёртом сезоне — до финала ещё далеко

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро в беседе с журналистами Total Film заявил, что анонсированный четвёртый сезон — не финал истории малыша Йоды и мандалорца Дина Джарина, а лишь промежуточная глава их приключений. Фавро не спешит завершать эту масштабную истории. По его словам, это «промежуточная глава».

Вся прелесть этого сериала в том, что эта промежуточная глава гораздо более масштабной истории. И хотя со временем эти герои придут к логическому финалу, я уже думаю, как завершится их история. Но это не значит, что у меня в голове уже созрел финал, к которому мы готовимся.

Джон подчеркнул, что он любит, когда такие истории долго не заканчиваются. По его словам, Дина Джарин и малыш Йода останутся на экране на продолжительное время. Фавро добавил, что четвёртый сезон «Мандалорца» будет более чем масштабным и драматичным.

Цель в том, чтобы в каждом эпизоде происходила масса событий, которые зрители могли бы активно обсуждать, споря и предполагая, что будет дальше.

Ещё до премьеры третьего сезона автор «Мандалорца» Джон Фавро уже подготовил сценарий для продолжения.

Новость по теме Сценарий четвёртого сезона «Мандалорца» написали ещё до премьеры третьего

Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+. В нём авторы пообещали раскрыть больше информации о культуре воинственного сообщества мандалорцев и рассказать об их уникальной мифологии.