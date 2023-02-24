«Мандалорец» не закончится на четвёртом сезоне — до финала ещё далеко

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро в беседе с журналистами Total Film заявил, что анонсированный четвёртый сезон — не финал истории малыша Йоды и мандалорца Дина Джарина, а лишь промежуточная глава их приключений. Фавро не спешит завершать эту масштабную истории. По его словам, это «промежуточная глава».
Вся прелесть этого сериала в том, что эта промежуточная глава гораздо более масштабной истории. И хотя со временем эти герои придут к логическому финалу, я уже думаю, как завершится их история. Но это не значит, что у меня в голове уже созрел финал, к которому мы готовимся.
Джон подчеркнул, что он любит, когда такие истории долго не заканчиваются. По его словам, Дина Джарин и малыш Йода останутся на экране на продолжительное время. Фавро добавил, что четвёртый сезон «Мандалорца» будет более чем масштабным и драматичным.
Цель в том, чтобы в каждом эпизоде происходила масса событий, которые зрители могли бы активно обсуждать, споря и предполагая, что будет дальше.
Ещё до премьеры третьего сезона автор «Мандалорца» Джон Фавро уже подготовил сценарий для продолжения.
Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+. В нём авторы пообещали раскрыть больше информации о культуре воинственного сообщества мандалорцев и рассказать об их уникальной мифологии.
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