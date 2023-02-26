К русской озвучке ремейка Dead Space привлекли профессионалов отечественного дубляжа

Mechanics VoiceOver объявила список актёров, которые озвучат центральных персонажей ремейка Dead Space. Многие артисты хорошо знакомы российским фанатам видеоигр.
Айзеку Кларку голос подарит Илья Бледный, ранее он озвучил Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077. Ещё он занимался дубляжом героев Джима Керри и Джозефа Гордон-Левитта во многих фильмах. А Николь Бреннан доверили Анне Киселёвой. Она известна как голос Ванды в киновселенной Marvel и Кассандры из Assassin’s Creed Odyssey.
К ролям напарника Айзека, Кендры Дэниелс и Зака Хэммонда вернутся Рамиля Искандер и Пётр Гланц. Они озвучивали их в русской версии оригинальной Dead Space.
Актёры озвучки ремейка Dead Space
Илья Бледный — Айзек Кларк
Фото: Mechanics VoiceOve
Анна Киселёва — Николь Бреннан
Фото: Mechanics VoiceOve
Рамиля Искандер — Кендра Дэниелс
Фото: Mechanics VoiceOve
Пётр Гланц-Иващенко — Зак Хэммонд
Фото: Mechanics VoiceOve
Остальных актёров Mechanics VoiceOver раскроет позже. Команда также заявила, что сборы средств на озвучку ремейка Dead Space почти подошли к концу — осталось собрать 18 тыс. рублей.
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