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К русской озвучке ремейка Dead Space привлекли профессионалов отечественного дубляжа

К русской озвучке ремейка Dead Space привлекли профессионалов отечественного дубляжа
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Mechanics VoiceOver объявила список актёров, которые озвучат центральных персонажей ремейка Dead Space. Многие артисты хорошо знакомы российским фанатам видеоигр.

Айзеку Кларку голос подарит Илья Бледный, ранее он озвучил Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077. Ещё он занимался дубляжом героев Джима Керри и Джозефа Гордон-Левитта во многих фильмах. А Николь Бреннан доверили Анне Киселёвой. Она известна как голос Ванды в киновселенной Marvel и Кассандры из Assassin’s Creed Odyssey.

К ролям напарника Айзека, Кендры Дэниелс и Зака Хэммонда вернутся Рамиля Искандер и Пётр Гланц. Они озвучивали их в русской версии оригинальной Dead Space.

Актёры озвучки ремейка Dead Space

Илья Бледный — Айзек Кларк

Фото: Mechanics VoiceOve

Анна Киселёва — Николь Бреннан

Фото: Mechanics VoiceOve

Рамиля Искандер — Кендра Дэниелс

Фото: Mechanics VoiceOve

Пётр Гланц-Иващенко — Зак Хэммонд

Фото: Mechanics VoiceOve

Остальных актёров Mechanics VoiceOver раскроет позже. Команда также заявила, что сборы средств на озвучку ремейка Dead Space почти подошли к концу — осталось собрать 18 тыс. рублей.

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