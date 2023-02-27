Бюджет Star Citizen превысил $ 550 млн. Сборы в 2022 году поставили очередной рекорд

Общий бюджет космического симулятора Star Citizen на днях перевалил отметку в $ 550 млн. Самая дорогая игра в мире продолжает набирать обороты: общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 4,4 млн человек, из которых более 1,7 млн пользователей пожертвовали деньги на проект Криса Робертса.

Статистика пожертвований Star Citizen Фото: Robertsspaceindustries

При этом 2022 год стал самым важным для Star Citizen: за прошлые 365 дней геймеры потратили на игру около $ 113 млн. Это на 31% больше, чем в 2021 году, а общие сборы продолжают расти год к году.

Несмотря на невероятный бюджет и вовлечённость игроков, разработчики не спешат выпускать игру из альфа-тестирования. Создатели ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года: к тому времени бюджет проекта может превысить $ 1 млрд.