Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бюджет Star Citizen превысил $ 550 млн. Сборы в 2022 году поставили очередной рекорд

Бюджет Star Citizen превысил $ 550 млн. Сборы в 2022 году поставили очередной рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Общий бюджет космического симулятора Star Citizen на днях перевалил отметку в $ 550 млн. Самая дорогая игра в мире продолжает набирать обороты: общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 4,4 млн человек, из которых более 1,7 млн пользователей пожертвовали деньги на проект Криса Робертса.

Статистика пожертвований Star Citizen

Статистика пожертвований Star Citizen

Фото: Robertsspaceindustries

При этом 2022 год стал самым важным для Star Citizen: за прошлые 365 дней геймеры потратили на игру около $ 113 млн. Это на 31% больше, чем в 2021 году, а общие сборы продолжают расти год к году.

Несмотря на невероятный бюджет и вовлечённость игроков, разработчики не спешат выпускать игру из альфа-тестирования. Создатели ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года: к тому времени бюджет проекта может превысить $ 1 млрд.

Новость по теме
В Star Citizen хотят сделать реалистичную простыню, но фанатам плевать на это
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023