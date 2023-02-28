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Выживач Sons Of The Forest сравнили с культовой The Forest

Выживач Sons Of The Forest сравнили с культовой The Forest
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23 февраля состоялся выход Sons Of The Forest — продолжения The Forest, одного из самых популярных выживачей в Steam. Фанаты решили сравнить оба проекта и выяснить, насколько далеко ушёл сиквел от оригинала в техническом плане.

Видео доступно на YouTube-канале GameV. Права на видео принадлежат Endnight Games

Оказалось, что продолжение действительно выглядит куда лучше оригинального проекта, вышедшего из раннего доступа в 2018 году. Похорошела не только графика, но и освещение, модели, тени и другие элементы. Например, в Sons Of The Forest более реалистичный звук, а персонаж начал оставлять следы на снегу.

При этом многие вещи всё же остались на прежнем или на очень похожем уровне, включая физику и анимацию персонажа.

Фото: Endnight Games

Фото: Endnight Games

Фото: Endnight Games

Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает
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