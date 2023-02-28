Valorant перестанет работать на WIndows 7 и Windows 8
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Riot Games объявила о прекращении поддержки операционных систем Windows 7, WIndows 8 и Windows 8.1 в Valorant с 14 марта. По словам разработчиков, всё дело в безопасности: авторы не хотят ограничивать себя прошлыми версиями ОС для выпуска обновлений античита.
С 14 марта Valorant и античит Vanguard прекратят поддержку Windows 7, 8 и 8.1 по соображениям безопасности. Переключив поддержку на более новые версии Windows, мы сможем воспользоваться новейшими функциями безопасности, что усложнит жизнь читерам.
Таким образом, с 14 марта в Valorant больше не смогут сыграть пользователи Windows 7, 8 и 8.1. Для продолжения игры им необходимо будет перейти либо на Windows 10, либо на Windows 11.
Ранее от поддержки «семёрки» и «восьмёрки» также отказались браузеры и сама Microsoft.
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