«Ничего не понимаю». Аналитик NS о решении перенести матч Lima Major, а затем вернуть его
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Организаторы турнира Lima Major 2023 по Dota 2 отменили своё решение о переносе матчей второго дня плей-офф на более позднее время.
Последняя серия первого игрового дня завершилась около 11:30 по мск (3:30 по местному времени), после чего организаторы решили начать следующий день чуть позже. Однако затем они без объяснения причин передвинули расписание обратно.
С критикой этого высказался аналитик Ярослав NS Кузнецов, который комментирует турнир на своём канале:
Ор выше гор, но, похоже, орги сначала перенесли матчи на час вперёд, а теперь перенесли их назад. В общем, я уже ничего не понимаю, но, кажется, первый матч начнётся через 30 минут.
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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