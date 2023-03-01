Funko представила новую фигурку с мандалорцем и малышом Йодой

Третий сезон сериала «Мандалорец» Funko не смогла обойти стороной. Компания представила эксклюзивную фигурку по мотивам шоу. Это своего рода экспозиция, на которой Мандалорец с малышом Йодой гонят на спидербайке.

Funko официально продаёт фигурку в своём официальном магазине на eBay за $ 35. При этом перекупы не спят — они уже перепродают статуэтки со своих аккаунтов.

Эксклюзивная фигурка Funko к запуску третьего сезона сериала «Мандалорец»

Фото: Funko

Фото: Funko

Недавно создатель сериала «Мандалорец» Джон Фавро уточнил некоторые детали хронологии шоу. По его словам, между событиями второго и третьего сезона шоу прошло не менее двух лет: именно столько времени ушло на тренировку Грогу Люком Скайуокером.

Фавро уточнил, что перед тем, как уйти с Люком, Грогу провёл большое количество времени и с Дином, но, какое именно, Джон не уточнил.

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Первая серия третьего сезона уже доступна для просмотра на Disney+. В России сервис не работает. Второй эпизод выйдет 8 марта.