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Автор «Мандалорца» рассказал, сколько времени прошло между вторым и третьим сезоном

Автор «Мандалорца» рассказал, сколько времени прошло между вторым и третьим сезоном
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Недавно создатель сериала «Мандалорец» Джон Фавро уточнил некоторые детали хронологии шоу. По его словам, между событиями второго и третьего сезона шоу прошло не менее двух лет: именно столько времени ушло на тренировку Грогу Люком Скайуокером.

Фавро уточнил, что перед тем, как уйти с Люком, Грогу провёл большое количество времени и с Дином, но, какое именно, Джон не уточнил.

Мы знаем, что Грогу провёл время в Храме джедаев, и видели воспоминания об этом. Затем Грогу был спасён и много лет провёл с мандалорцем, а затем их разлучили на два года, пока шли тренировки с Люком.
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Первая серия третьего сезона уже доступна для просмотра на Disney+. В России сервис не работает. Второй эпизод выйдет 8 марта.

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