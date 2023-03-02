«Таков путь» — вышел новый яркий тизер третьего сезона «Мандалорца»

Первая серия третьего сезона сериала «Мандалорец» сегодня вышла на Disney+. Сегодня же авторы решили поделиться красивым тизером нового сезона. В ролике есть кадры не только из дебютного эпизода, но и из грядущих серий.

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Новый тизер третьего сезона сериала «Мандалорец»

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Первый эпизод третьего сезона сериала «Мандалорец» поставил Рик Фамуйива. Ещё его назначили исполнительным продюсером шоу. Рик недавно рассказал, как он координировал работу малыша Йоды, которого теперь называют Грогу.

Он похвалил создателей куклы Грогу, заявив, что она способна передавать весь эмоциональный спектр. Марионеткой управляют сразу пять человек. Постановщик отметил, что он нашёл с ними общий язык и им удалось снова воплотить образ загадочного малыша Йоды так, чтобы он захватил зрительское внимание.